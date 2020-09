Candidatos com cadastro incompleto serão eliminados do Desafio de Redação

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



29/09/2020 | 00:01



Com apenas dois dias para o fim das inscrições no Desafio de Redação, centenas de estudantes não concluíram o cadastro e, desta forma, não estão aptos a participar do concurso literário que dará ao melhor texto uma bolsa de estudos integral na USCS (Universidade Municipal de São Caetano), além de diversos prêmios, como notebooks, televisores e tablets.



Coordenadora do Desafio, Josiana Abraão afirma que ainda há tempo, já que o prazo para fazer cadastro e enviar o texto termina amanhã. “Nesses últimos dias muitos alunos e também professores da região estão se inscrevendo e cadastrando seus textos”, explica Josiana. A inscrição, no entanto, só estará válida para os candidatos que preencherem todos os dados e receberem a mensagem “Parabéns sua Redação foi enviada com sucesso”.



Os estudantes que não finalizaram o cadastro estão recebendo aviso por e-mail. Josiana lembra que, nesses casos, é necessário acessar o link www.dgabc.com.br/desafioredacao, entrar no cadastro com o e-mail e senha para finalizar todo o processo.



Por causa da pandemia da Covid-19, nesta edição o concurso literário será realizado virtualmente. Segundo a coordenadora, foi desafiador trabalhar as inscrições neste cenário. “Não sabíamos como seria a aceitação das escolas, professores e estudantes. Tivemos o apoio das dirigentes de ensino do Grande ABC e de várias escolas e professores que se mobilizaram, gravaram vídeos, convidaram os alunos, discutiram sobre o tema, ajudaram os alunos a se inscreverem no site e tiraram dúvidas”, comenta. “Com a pandemia a educação passa por momento difícil, os alunos estão em casa, fora da rotina escolar, muitas vezes sem acesso à internet, até mesmo sem computador e celular. E todo este apoio e mobilização foram fundamentais para atingirmos o resultado final”, acrescenta a coordenadora.



O tema escolhido é As Lições da Pandemia para a Construção de um Futuro Melhor. Quem quiser participar precisa fazer a inscrição e enviar o texto no hot-site www.dgabc.com.br/desafioredacao até amanhã. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code acima para ser direcionado ao site do concurso. A participação é gratuita. Quem tiver dúvida pode entrar em contato pelo telefone 4435-8133, que funciona das 9h às 18h.



Podem participar alunos de escolas públicas e particulares do Grande ABC, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, além dos matriculados na EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessalas. Professores também podem mandar seus textos. Quem participar concorre com outros docentes e a melhor redação leva como premiação um notebook.



As escolas cujos alunos forem contemplados no concurso poderão organizar torcida virtual e a mais animada concorre ao prêmio de R$ 3.000. “Assim que sair o resultado entraremos em contato com as escolas e passaremos todas as informações para produção dos vídeos”, explica Josiana.



O vencedor será anunciado no dia 16 de novembro, com transmissão ao vivo pela DGABC TV, que pode ser acessada pelo site do jornal (www.dgabc.com.br). O concurso é uma realização do Diário e da USCS e tem patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais.