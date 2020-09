Conheça os 5 editores de vídeo melhores classificados no YouTube

Da Redação

Do 33Giga



28/09/2020 | 15:18



O Youtube é a plataforma mais acessada de streaming de vídeo do mundo, com milhões de inscritos e milhares de novos vídeos sendo postados por dia. Desde os mais amadores, até os mais trabalhados, todos os dias são milhões de visualizações nos vídeos da plataforma.

E com tanta concorrência e materiais similares postados ao mesmo tempo, uma das ferramentas para se destacar em meio à multidão é a qualidade e edição dos vídeos. Uma edição bem feita pode dar mais dinamismo e fazer com que seu vídeo atraia mais visualizações.

Mas, com a popularidade dos vídeos postados no Youtube, cresceu a popularidade também dos softwares e aplicativos de edição de vídeo. São diversas opções para atender desde os iniciantes até os mais avançados programas de editar vídeos.

Qual a importância de aprender a editar vídeos na era digital?

Os vídeos, atualmente, fazem parte do nosso cotidiano, uma vez que eles estão nas televisões, no computador e nos celulares, sendo utilizados por pessoas diferentes, com propósitos diversos.

Hoje em dia, o vídeo é o tipo de material que mais capta a atenção do público, por utilizar o máximo de cada característica do audiovisual. Todo vídeo tem por trás uma boa edição, com bons cortes, áudio de qualidade, cores bem tratadas, entre vários recursos para deixar o vídeo mais atrativo e o conteúdo entregue de forma objetiva e clara.

Em um mundo cada vez mais digital, em que as redes sociais contam com novos conteúdos a cada segundo, editar vídeos pode ser uma habilidade importante a se aprender.

Os melhores editores de vídeo

1 – Filmora

O Filmora é um programa gratuito para editar vídeos, mas que pode agradar desde iniciantes que queiram produzir conteúdo de qualidade, até profissionais do audiovisual.

Em sua versão gratuita, é um editor de vídeo simples, de fácil uso, mas com muitos recursos. É conhecido por estar entre os melhores editores de vídeo para Windows e Mac. O software traz recursos de edição básica, como recortes de vídeo e áudio, inserção de vários clipes de vídeo, inserção de textos e efeitos.

Além disso, ele traz também edição avançada da estética do vídeo, contando com diversos filtros, além de recursos de correção de tremidos e aplicação de efeitos, como o câmera lenta. Para quem produz vídeos para o Youtube, o Filmora é um editor completo, gratuito e fácil de usar.

Já em sua versão profissional, traz recursos avançados como sincronização de áudio automática e redução de ruído, estabilização de imagens, gravação de tela, além de uma diversidade de recursos para estilizar seu vídeo. Inserção de textos, transições entre áudios e vídeos, estilos e filtros, tudo com edição avançada para personalizar os efeitos já existentes.

O Filmora também tem a versão FilmoraScn, que possui apenas o gravador de tela, para as pessoas que gostam de transmitir jogos de videogame, tutoriais de internet e outros assuntos.

2 – Camtasia

O Camtasia é um editor de vídeos fácil que tem ganhado muita popularidade por ser um software leve, mas com muitos recursos, atendendo às necessidades, funcionando em qualquer tipo de computador.

Além dos recursos de edição já conhecidos, ele também possui o recurso de gravação de tela ou captura de imagens da webcam, facilitando para gravação de vídeos para o Youtube. É um software pago, porém possui um período de testes grátis.

3 – iMovie

O iMovie é o editor de vídeo para mac, que normalmente vem instalado nos dispositivos da Apple, seja iPhone, iPad, iMac ou MacBook. Ele tem uma interface prática e intuitiva, sendo muito usado no celular para editar vídeos para redes sociais. Tem vários recursos, se tratando de um editor de vídeos grátis.

Além disso, ele permite o compartilhamento dos vídeos e projetos entre os usuários da Apple, integrando os dispositivos iOS, podendo começar um projeto em um iPhone e terminar no iMac, por exemplo. Tem suporte para vídeos 4K, além de diversos recursos como trilhas sonoras, filtros, títulos e legendas animadas, entre outros.

4 – YouTube Video Editor

A própria plataforma do Youtube disponibiliza um editor de vídeo simples, para realizar as tarefas mais básicas, como juntar e recortar vídeos, adicionar legendas e já publicar os vídeos na plataforma.

Para correções em cima da hora ou edições básicas, por exemplo, o editor pode ser suficiente.

5 – Movavi

Indicado para iniciantes, este editor de fotos e vídeos é fácil de usar. Tem funções básicas, mas que podem ser suficientes, como transições, títulos e legendas, filtros e exportação facilitada para o Youtube.

O Movavi ainda conta com um recurso que cria automaticamente os vídeos, utilizando os designs disponíveis na plataforma, além de possuir também recursos para editar fotos, como retoque, filtros, redimensionamento, legendas e aplicação de maquiagem digital.