28/09/2020 | 11:44



O Roda Viva, da TV Cultura, completa 34 anos com edição comemorativa. Nesta segunda, 28, o programa vai ao ar reunindo os ex-âncoras do jornalístico para entrevistar, ao vivo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Com apresentação de Vera Magalhães, colunista do Estadão, a edição vai ao ar às 22h, na TV Cultura, e nas redes sociais do programa, além das rádios Cultura FM (103,3) e Cultura Brasil (1200 AM).

Fernando Henrique, que completou 90 anos, será sabatinado por Daniela Lima, Heródoto Barbeiro, Rodolpho Gamberini e Matinas Suzuki. Paulo Markun participará direto de Portugal, onde vive.