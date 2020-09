Loira, Bruna Marquezine surge com biquíni de quase 1.200 reais e rebate haters: Estou maravilhosa

27/09/2020 | 15:10



Bruna Marquezine está arrasando demais! A atriz chamou a atenção ao surgir em suas redes sociais no último sábado, dia 26, com uma peruca loira, biquíni cheio de cristais, luva rosa de látex e, de quebra, uma capa transparente.

O biquíni usado por Bruna é da marca britânica Oceanus e está a venda por 160 libras esterlinas, o equivalente a cerca de 1.134 mil reais. O look foi um dos muitos que ela usou durante a premiação MTV MIAW, na qual ela foi uma das apresentadoras ao lado de Manu Gavassi.

Haters

Além de fazer sucesso com o look, Bruna deu o que falar no último sábado, dia 26, ao responder alguns comentários de haters em seus posts do Instagram. A artista invadiu o canal de Giovanna Ewbank no YouTube e, no vídeo, deu um chega para lá nas pessoas que ficam falando coisas ruins sobre a sua vida.

Em um dos comentários, uma internauta disse que a atriz costumava ser um mulherão da p***a, mas que agora parecia estar doente. Depois de ler isso, Bruna declarou:

- Eu tenho a teoria de que hater não tem amigo. Porque se eu pego um amigo meu comentando esse tipo de coisa, na foto de outra pessoa, eu dou uma chamada que nunca mais. Ou hater não tem amigo ou eles só têm amigo hater, ironizou.

Ela ainda questionou o real significado da expressão usada pela pessoa.

- Para mim, um mulherão da p***a é uma mulher com valores, com ideais, que sabe se colocar, que sabe se impor, busca ser a melhor versão dela diariamente, que busca o autoconhecimento, evolução. Mulher que olha para o próximo cheia de empatia, uma mulher humana, cheia de humanidade, que usa a sua vida e o seu corpo para fazer a diferença, explicou.

A morena também tranquilizou a hater, afirmando que estava muito bem de saúde.

- Não é porque uma pessoa emagreceu ou engordou que ela está com problema de saúde, é bom lembrar. Fiquem em paz que eu estou ótima de saúde, estou maravilhosa, pontuou.

A atriz continuou, dando uma baita lição de moral em duas seguidoras que criticaram a sua aparência:

- Que triste ver mulheres comentando sobre o corpo de outra mulher, eu acho sempre tão triste. Porque toda mulher sofre, sofreu, lida diariamente com toda a pressão que a sociedade impõe, todos os padrões de beleza, comportamento, como uma mulher deve se colocar, como deve se posicionar, como deve se vestir e como ela deve ser fisicamente? e o quanto isso é cruel, toda mulher sente isso na pele. Aí vêm duas abençoadas comentar do meu corpo na minha foto, afirmou.

Ademais, a ex-contratada da Globo arrasou ao responder um internauta que criticou um de seus looks.

- O que eu tenho para te dizer, é que a gente está em 2020 e que está super fora de moda, cafona à beça, dar opinião na roupa do outro, que quem comprou foi o outro? eu amo esse lookinho, fui muito feliz usando ele, agora então, depois do seu comentário, [amo mais ainda], retrucou.

Outro seguidor criticou Marquezine, dizendo que ela deveria postar registros de doações e ações de caridade.

- Postando fotos eu posto, eu sou bem ativa nesse sentido. Eu posto dos projetos que eu participo, das ONGs que eu ajudo, apoio, da ONG que eu sou embaixadora. Agora doação para as pessoas carentes, se você quiser, eu posso estar, a partir de hoje, postando recibo que eu acho que talvez seja o que está faltando para você, para ver se te agrada.

A moça caiu na risada com um comentário em uma galeria de cliques seus dormindo durante uma viagem.

Amiga, isso é verme, tome um Annita [remédio para tratamento de gastroenterites virais].

- Não é verme não, fica tranquila. Eu amo um médico, eu sou a louca dos exames de sangue, tudo que eu quero é fazer um exame novo, está tudo em dia aqui, respondeu.

Para finalizar, a atriz resumiu o nosso sentimento ao ler essas declarações:

- Que coisa cafona, né? Eu não tenho nem roupa para ser hater de alguém.