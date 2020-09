José Auricchio Júnior lança candidatura à reeleição em São Caetano

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



27/09/2020 | 14:26



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), lançou sua candidatura à reeleição na manhã deste domingo (28), em conversa com a imprensa na Avenida Kennedy. Auricchio estava acompanhado da mulher Denise Auricchio, do filho e deputado estadual Thiago Auricchio (PL) e do candidato a vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim (PL). “É uma campanha nova para todo mundo sob a égide da Covid-19. Essa eleição municipal é a mais importante da República Brasileira desde que eu me conheço por gente. O impacto desta eleição na vida das pessoas vai ser o maior de todos de qualquer outra época que possamos rememorar”, afirmou Aurrichio.

Na ocasião o candidato evitou falar sobre planos e projetos para a cidade caso seja reeleito, uma vez que o plano de governo ainda não foi lançado, mas garante que o conceito da campanha seguirá o mesmo caminho que a Administração vem traçando neste mandato. “Nossa filosofia é construir a cidade para as pessoas. Esse conceito é difundido transversalmente em toda a nossa gestão e este último mandato já foi moldado por essa questão”, explicou.

Acusado de capitação ilegal de recursos no pleito municipal de 2016, Auricchio diz estar tranquilo com a questão jurídica, uma vez que o registro de sua candidatura foi aceito pelo TSE. “Qualquer fator superveniente a data de ontem, só implica para outros pleitos. Para este, o cenário jurídico está desenhado segundo a legislação onde o fator de elegibilidade é estar inscrito nos registros. Agora espero que haja de fato um debate de ideias. A fragilidade das demais candidaturas que ficam só discutindo aspecto jurídico acho que eleitor já saturou e não quer isso”, acrescentou.

Caso seja reeleito, o tucano acredita que enfrentará grandes desafios, uma vez que enquanto a população não for imunizada contra a Covid-19, a pandemia continuará pautando as ações de todos os governos. “A cidade precisa continuar evoluindo, naturalmente. Os desafios que a pandemia está nos impondo são gigantescos não só do ponto de vista do controle sanitário da crise, mas das outras que se sobrevêm. Vamos ver um desemprego e uma recessão econômica que eu tenho a expectativa que será uma das mais graves que nós vamos vivenciar. Certamente nossa geração não deve ter vivido outra pior do que essa”, acredita.