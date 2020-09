Atriz de 13 Reasons Why fica idêntica à Madonna em caracterização e faz campanha: Quero interpretá-la

27/09/2020 | 12:11



Para ganhar um papel, muitos atores e atrizes precisam mudar bastante o visual para se adequar ao personagem. Porém, esse processo acontece já na fase de testes, ou até mesmo quando eles já estão confirmados para o papel. Porém, a atriz Anne Winters, conhecida por seu papel como Chloe Rice na série 13 Reasons Why, resolveu inovar para chamar a atenção para um papel para lá de especial.

A atriz caprichou na caracterização e conseguiu ficar a verdadeira sósia da cantora Madonna nos anos 80. A intenção de Anne é interpretar a estrela na cinebiografia que será dirigida pela própria rainha do pop:

Gente, encham o Instagram da Madonna de pedidos. Eu quero interpretá-la na sua nova cinebiografia. Todos sempre me falaram que eu me pareço com a Madonna jovem, que eu atuo, canto e sou como ela. Vamos lá, agora!

Em outra publicação, Anne falou sobre a pandemia no mercado de entretenimento:

Desde que a COVID-19 começou, testes e o negócio de cinema ficaram bem difíceis. Então estou tentando uma nova tática.

E o plano da atriz parece ter dado certo, já que segundo Winters, Madonna começou a segui-la no Instagram. Será que Anne conseguirá o papel?