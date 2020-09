Keno volta a marcar 3 gols e líder Atlético-MG vence o Grêmio no Mineirão

26/09/2020 | 23:22



Em mais uma noite iluminada do atacante Keno, que marcou três gols, o líder Atlético-MG venceu o Grêmio, por 3 a 1, nesta noite no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do time gaúcho foi anotado pelo jovem Isaque. O time mineiro, mesmo com um jogo a menos (11 a 12) lidera com 24 pontos, três na frente do Internacional. O time gaúcho segue com 13 pontos em 13.º lugar.

O detalhe é que esta é a segunda partida seguida em que Keno marca três gols e faz o chamado hat-trick. Na última rodada, o atacante havia marcado três vezes na vitória do Atlético-MG sobre o Atlético-GO, por 4 a 3, em Goiânia (GO).

Keno tem seis gols no Campeonato Brasileiro, três a menos que Thiago Galhardo, do Internacional, que voltou a marcar neste sábado no empate diante do São Paulo, por 1 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com bola rolando, o Atlético-MG manteve o futebol ofensivo "padrão Sampaoli" e criou as primeiras oportunidades de gol. Tanto é que logo aos dez minutos, Keno arriscou de fora da área e Paulo Victor fez a defesa, mas a bola já tinha ultrapassado a linha de gol. A partida até seguiu, mas o VAR confirmou que a bola havia entrado completamente.

O Grêmio chegou a equilibrar as ações no jogo e teve oportunidade de empatar com Pepê, em cabeceio perigoso aos 20 minutos. E depois aos 42 minutos, em finalização de Robinho que obrigou Everson a fazer ótima defesa.

No segundo tempo, o Atlético-MG ampliou o placar logo aos cinco minutos. Eduardo Sasha tocou para Keno, que saiu da marcação e finalizou. A bola desviou em David Braz e foi parar no fundo das redes. Mas o Grêmio não demorou a respondeu aos nove minutos, quando Robinho cobrou escanteio pelo lado esquerdo e Isaque, livre de marcação, chutou para o gol: 2 a 1.

A noite, porém, era do atacante Keno. Aos 20 minutos, em contra-ataque, o goleiro Everson deu um chute perfeito e lançou Keno em velocidade. Ele correu até a grande área e na frente de Paulo Victor, deu biquinho de lado. Um belo gol do time mineiro, que saiu com mais uma vitória e se manteve na liderança da competição.

O Atlético-MG voltará a campo no próximo domingo para enfrentar o Vasco, às 20h30, novamente no Mineirão, em Belo Horizonte, enquanto o Grêmio, sem tempo a perder, volta suas atenções para duelo importante pela Copa Libertadores. Na próxima terça-feira, o time gaúcho recebe o Universidad Católica-CHI, às 19h15, em Porto Alegre. Pelo Brasileiro, o Grêmio voltará a campo no sábado, quando receberá o arquirrival Internacional, às 17 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 1 GRÊMIO

ATLÉTICO-MG - Everson; Guga (Bueno), Igor Rabello, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Nathan (Allan) e Franco (Hyoran); Eduardo Sasha (Marrony), Keno e Savarino (Sávio). Técnico: Jorge Sampaoli.

GRÊMIO - Paulo Victor; Victor Ferraz, David Braz, Paulo Miranda e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique e Darlan (Guilherme Azevedo); Robinho (Luiz Fernando), Isaque (Rildo) e Pepê (Ferreira). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Keno, aos 11 minutos do primeiro tempo, e aos 5 e 20 minutos do segundo tempo; e Isaque, aos 9 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS - Jair (Atlético-MG); Luiz Fernando (Grêmio).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).