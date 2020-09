Bolsonaro tem alta após cirurgia para retirar pedra na bexiga

26/09/2020 | 13:59



O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta no começo da tarde deste sábado, 26, do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Na manhã de sexta-feira, Bolsonaro se submeteu a uma cirurgia para a retirada de uma pedra na bexiga.

Em boletim médico divulgado às 9 horas deste sábado, a equipe médica informou que havia retirado a sonda vesical do presidente. "O excelentíssimo presidente da República Jair Bolsonaro segue com ótima evolução clínica e sem complicações cirúrgicas. Não apresenta sangramentos e está afebril. Foi retirada a sonda vesical para que ele urine espontaneamente. O paciente está recebendo hidratação oral e caminhando fora do quarto", dizia o informe assinado pelos médicos Leandro Santini Echenique, Leonardo Lima Borges e Miguel Cendoroglo.

Esta é a sexta cirurgia pela qual Bolsonaro passa desde que levou uma facada durante a campanha presidencial no dia 6 de setembro de 2018. Segundo o próprio presidente, a retirada do cálculo não está relacionada ao crime. "Esse cálculo aqui é de estimação. Eu tenho há mais de cinco anos, está na bexiga. É maior do que um grão de feijão. Resolvi tirar porque deve estar aí ferindo internamente a bexiga", disse ele no início do mês ao anunciar a um grupo de apoiadores que faria a intervenção.