EUA: democratas podem propor pacote de US$ 2,4 tri, incluindo apoio a aéreas

24/09/2020 | 16:41



A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, está preparando uma proposta de pacote de estímulos fiscais que incluiria assistência financeira a companhias aéreas, de acordo com fontes familiarizadas com os planos.

Assessores democratas revelaram que a deputada estuda propor uma legislação de cerca de US$ 2,4 trilhões, menos que os US$ 3,5 trilhões de um projeto semelhante elaborado em maio. Não está claro, contudo, se o texto teria o apoio bipartidário para ser aprovado.

Nesta quinta-feira, 24, o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse que concordou com a oposição em retomar as negociações. "Acho que há áreas de consenso. Vamos aprovar as coisas com as quais concordamos rapidamente e sempre podemos voltar a conversar", disse ele em depoimento diante do Comitê Bancário do Senado. "Acredito que haja um apoio bipartidário significativo para a legislação que apoia crianças e empregos", acrescentou.

