Por que a Alemanha é um dos países mais floridos do mundo

Redação

Do Rota de Férias



24/09/2020 | 14:48



A primavera chegou ao Hemisfério Sul. Embora tenha um clima predominantemente quente e ensolarado durante quase todo o ano, o Brasil também celebra a estação colorindo cidades de norte a sul com diferentes tipos de flores e plantas.

Boa parte do cultivo é inspirada em técnicas vindas de países europeus, com destaque para a Alemanha. O assunto é tão sério por lá que movimenta parte do turismo local. Gente de todo o mundo viaja para ver de perto os lindos jardins alemãs, e quem quiser já pode planejar algo do tipo para o ano que vem. Motivos para isso não faltam.

Flores em cidades alemãs

A admiração e encanto dos alemães com as flores dão ao país alguns títulos grandiosos, como o de ter a maior coleção de rosas do mundo, segundo o Guinness Book. Fundada em 1896 em Sangerhausen, a coleção reúne 80 mil rosas de 8,6 mil de diferentes espécies em uma área de 13 hectares. Elas florescem entre o fim de maio e meados de julho e encontram-se nos canteiros de um parque de jardinagem conservado.

No final de junho, é realizada no local a “Noite das mil luzes”. Trata-se de um festival com fogos de artifício, música, dança e delícias culinárias.

A Alemanha também abriga o Bundesgartenschau (BUGA), evento bienal de jardinagem que transforma a paisagem da cidade-sede. O local é rotativo, e o destinoescolhido para 2021 é Erfurt, onde ocorreu a primeira feira do gênero, em 1865.

Uma ilha de flores

A paixão dos alemães por flores é algo tão sério que resultou numa ilha repleta delas. Mainau, também conhecida como Ilha das Flores, tem cerca de 45 hectares de jardins e atrações que rendem ao menos um dia de passeio. Ela fica localizada no lago de Constança (Bodensee), perto da fronteira com a Suíça e a Áustria. O local permanece o ano inteiro aberto para visitação. Na primavera, coloridas tulipas tomam conta do pedaço.

Um dos destaques de Mainau é a Italienische Blumen-Wassertreppe, escadaria imensa cercada por flores e que lembra uma cascata. Também vale visitar o borboletário.

