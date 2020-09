Xuxa Meneghel revela ter recebido cantada de jovem ator

23/09/2020 | 10:10



Xuxa lançou recentemente o livro Memórias em que relembra sua trajetória, além de contar acontecimentos inusitados que já viveu. Um deles, segundo o jornal Extra, foi quando ela recebeu uma cantada de um jovem galã da TV, na faixa dos 20 anos de idade, na mesma época em que estava começando a se relacionar com Junno Andrade.

A artista, de 56 anos de idade, afirmou que chegou até a receber uma foto do rapaz sem camisa!

Outro artista, bem mais novo, também havia pedido meu telefone com a desculpa de que queria dicas para abrir uma fundação. Mas, pasme, ele começou a me cantar. Mandou até foto sem camisa. O cara tinha seus vinte e poucos anos. E eu, quase cinquenta. Escuta, tia Xuxa não fica com quem foi baixinho dela. Não vou ficar com um cara da sua idade, deixei bem claro, relatou ela na obra.

Xuxa ainda contou que realmente não cedeu à cantada do jovem ator, cujo nome ela preferiu não revelar, e que, na sequência, tomou coragem de ligar para Junno. Na época, ele tinha feito uma apresentação no TV Xuxa, que era exibido na Globo.

Então, algo me fazia pensar no Ju. No carinho, na gentileza do programa. E eu ainda ficava matutando: ele não vai ser tão bobo e jogar essas cantadas imaturas do ex-baixinho que ficou me procurando. O Ju tinha sido tão legal, disse que eu fazia parte de momentos bacanas da vida dele. Liguei.