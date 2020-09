21/09/2020 | 17:10



Bruna Lombardi encantou seus seguidores ao compartilhar uma foto com seu filho Kim Riccelli nas redes sociais - e ainda confundiu alguns internautas.

Em uma foto publicada no último domingo, dia 20, Bruna aparece deitada no peito do filho, de 39 anos de idade. Na legenda ela escreveu:

Passando para desejar um domingo delicioso a todos!

No entanto, alguns internautas acharam se tratar de uma foto antiga, de Bruna com o marido, Carlos Alberto Riccelli. Um seguidor, por exemplo, escreveu:

Lindo casal, ótima recordação.

Já outra pessoa comentou:

Melhor casal da TV.