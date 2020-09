Novo premiê do Japão, Suga, diz a Trump que quer estreitar aliança entre os países

21/09/2020 | 03:13



O novo primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, disse ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer estreitar a aliança entre os dois países. "Eu disse a ele que a aliança entre Japão e Estados Unidos é a base da paz e estabilidade regional, e concordamos em continuar a coordenar de perto", contou Suga a repórteres na noite de domingo, após seu primeiro telefonema como líder do Japão ao presidente norte-americano.

Segundo Suga, Trump também afirmou que gostaria de que juntos desenvolvessem ainda mais a aliança entre Japão e Estados Unidos. Suga disse que os dois líderes concordaram em cooperar na luta contra o coronavírus e nas ameaças nucleares e mísseis da Coreia do Norte.

Suga foi eleito o novo premiê do Japão na última quarta-feira (16), substituindo Shinzo Abe, que estreitou laços pessoais e manteve reuniões e telefonemas regulares com Trump.

O Ministério das Relações Exteriores do Japão informou, em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, que durante a ligação de 25 minutos os dois líderes também prometeram cooperação no desenvolvimento de vacinas e tratamento contra o coronavírus, bem como preocupações com a segurança regional. O premiê também conversou com o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, no início do domingo e concordou em continuar a cooperação entre os países, disse o Ministério das Relações Exteriores. Fonte: Associated Press.