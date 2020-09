Na ponta do pé

Tauana Marin





20/09/2020 | 10:08



É apenas no mundo do ‘faz de conta’ que sonhos se tornam realidade num passe de mágica. Na vida real, conquistar algo que o coração deseja exige muita determinação. É preciso abrir mão de de momentos com a família e amigos em troca de estudar muito. Assim é a rotina de quem vive da arte, da dança, por exemplo. Ser bailarina exige muito do corpo, da mente e da alma. Para realizar o movimento perfeito e se manter por horas nas pontas dos pés é preciso ter paixão.

Foi por sonhar com os palcos e não se imaginar fazendo outra coisa, que Gabriela Vitória Henrique da Silva, 12 anos, de São Bernardo, se propôs a viver uma linda aventura a partir deste ano. Após ser aprovada na seleção da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, instalada em Joinville, em Santa Catarina, a estudante começou a sua jornada longe de seus pais e da irmã. A menina se mudou para o Sul e vive a dura rotina que a dança lhe exige diariamente.

Devido a pandemia causada pelo novo coronavírus, Gabi, como é chamada, está de volta a São Bernardo, mas mantém os ensaios como em Santa Catarina. “As aulas agora são feitas por vídeo e mesmo assim, desde fevereiro, quando ingressei na escola, até agora, consigo ver toda minha evolução”, conta a garota.

As aulas de balé começaram cedo, quanto tinha apenas 4 anos. A aptidão pela arte surgiu em casa, já que a mãe também é bailarina e a irmã mais velha, ginasta. Certa vez, Gabi invadiu o palco com a mãe se apresentando. “Foi natural eu gostar de balé e com o passar do tempo fui querendo ir além. Hoje desejo isso para minha vida”, afirma a garota.

Gabi conta que foi preciso ter persistência para alcançar o que sonhou. “Não entrei no Bolshoi na primeira seletiva. quando fui aprovada nas duas primeiras fases e reprovei na terceira. Mas, o importante foi que não desisti.”

Assim que a pandemia der trégua e as aulas presenciais forem retomadas, Gabi volta para Santa Catarina. Lá, ela mora com o que chama de ‘mãe social’, pessoa que cuida dela. A rotina começa cedo: às 8h já está na escola de balé, onde permanece até às 12h30, aproximadamente. “Almoço no Bolshoi e vou direto para a escola (regular), onde fico até às 18h30. Quando chego é hora de tomar banho, jantar e ligar para minha mãe. Depois a regra é dormir, porque preciso descansar bem para estar pronta para o dia seguinte.”

Para se formar bailarina, são necessários oito anos na Escola Bolshoi do Brasil.“Estou fazendo o que sempre sonhei. Quando fecho os olhos me vejo dançando nos palcos da Rússia e do Japão.”

