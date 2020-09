Pantanal pede socorro

Do Dgabc.com.br



20/09/2020 | 09:41



Situado no Sul de Mato Grosso e no Noroeste de Mato Grosso do Sul, o Pantanal é considerado a maior planície alagada contínua do mundo e tem ganhado destaque nos noticiários brasileiros e do mundo.

Esse importante bioma (ecossistema) somou cerca de 15,5 mil focos de calor (que costumam representar incêndios) neste ano – o maior número de queimadas desde 1998, quando o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) passou a contabilizar o fenômeno.

No meio dos incêndios, a flora e fauna nativa – uma das mais diversas do mundo já que reúne 2.000 espécies de plantas, 580 de aves, e 280 de peixes, 174 de mamíferos, 131 de répteis e 57 de anfíbios – sofre. Onças, cobras, macacos, cobras, antas e jacarés, por exemplo, são alguns dos animais encontrados sem vida.

O uso do fogo na agropecuária, associado à seca histórica no local (pouca chuva devido as mudanças climáticas) são os dois principais motivos das queimadas.

O governo federal anunciou que vai financiar, com R$ 10,1 milhões, o plano de trabalho do governo do Mato Grosso para combate aos incêndios que atingem a área de Pantanal.

Os incêndios já passam de um mês e praticamente acabaram com o Parque Estadual Encontro das Águas.