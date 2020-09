Governo do Rio mantém restrição a shows e permanência nas praias até o dia 6

19/09/2020 | 17:45



O governo do Estado do Rio de Janeiro prorrogou até o dia 6 de outubro uma série de medidas restritivas à circulação de pessoas e aglomerações, para evitar a proliferação do coronavírus. Seguem suspensos eventos públicos, como shows, e a permanência em praias e lagoas.

Continua proibido também o estacionamento de veículos particulares em toda a orla da cidade do Rio, nos fins de semana e feriados, para quem não é morador.

A previsão de retorno às aulas em escolas da rede estadual e instituições de ensino superior será em 5 de outubro, como já tinha sido definido. Foi mantido ainda o horário de funcionamento de bares e restaurantes, até 1h.

Em nota, o governo do Estado informou que subiu de três para oito o número de regiões classificadas como de baixo risco para a doença: metropolitanas I e II, Baía da Ilha Grande, médio-paraíba, centro-sul, baixada litorânea, noroeste e serrana. Cerca de 94% da população fluminense vivem nestas regiões.