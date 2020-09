Stênio Garcia reclama de 'implicância' de Silvio de Abreu na Globo

19/09/2020 | 14:45



O ator Stênio Garcia fez críticas ao autor Silvio de Abreu, diretor de dramaturgia da Globo, insinuando um suposto boicote ao seu trabalho, em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, que vai ao ar no domingo, 20.

Segundo o ator, que teve seu contrato com a emissora encerrado no último mês de março, as desavenças com Silvio de Abreu tiveram início quando terminou seu casamento com Cleyde Yáconis, ainda na década de 1960: "Ele teve uma implicância comigo".

"Quando ele tomou uma posição de direção artística, ele era um diretor, autor, que não sabia escrever para mim, não queria escrever ou não gostava", prosseguiu Stênio Garcia.

Marilene Saad, esposa do ator, afirmou: "Quem tá com a caneta é o Silvio de Abreu. Ele riscou o nome do meu marido. A gente soube por autores que tentaram diversas vezes escalar o Stênio e o Silvio de Abreu: 'olha, se começar a insistir, tiro a tua novela'".

O Estadão entrou em contato com a assessoria da Globo sobre as declarações de Stênio Garcia contra Silvio de Abreu, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.