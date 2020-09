Tottenham vira no final e avança na Liga Europa; Milan também se classifica

17/09/2020 | 18:15



O Tottenham conseguiu a classificação na fase preliminar da Liga Europa graças a dois gols nos minutos finais da partida. O Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária, abriu o placar em casa já no segundo tempo, mas teve dois jogadores expulsos e levou a virada por 2 a 1.

Após sofrer o gol de Minchev aos 26 minutos, o Tottenham empatou aos 35, em cobrança de pênalti de Harry Kane. Já aos 40, o brasileiro Lucas Moura cruzou e Ndombele marcou o gol da virada.

A etapa inicial do duelo único não teve grandes emoções. O segundo tempo, porém, contou com os três gols e as duas expulsões. Quem levou o primeiro cartão vermelho foi Karangaren, que colocou a mão na bola para não sofrer o gol. Dinis Almeida foi o outro jogador expulso do time da Bulgária.

Com dois jogadores a mais em campo, o Tottenham pressionou e conseguiu a classificação. Destaque para as alterações do técnico português José Mourinho, porque Lucas Moura e Ndombele saíram do banco de reserva.

Com a virada, o Tottenham avançou para a penúltima fase do mata-mata antes da fase de grupos da Liga Europa. O próximo adversário será o Shkendija, da Macedônia, em decisão novamente em jogo único.

MILAN TAMBÉM AVANÇA - O Milan também se classificou, mas sem sustos. A equipe italiana venceu por 2 a 0 o Shamrock Rovers. O atacante Ibrahimovic abriu o placar no primeiro tempo e Çalhanoglu fechou a conta na etapa final.

O Milan disputou seu primeiro jogo oficial nesta temporada europeia. Os brasileiros do elenco não atuaram. O zagueiro Léo Duarte ficou no banco de reservas, enquanto Lucas Paquetá nem sequer foi relacionado. Os recém-contratados Tonali e Brahim Díaz estrearam pela equipe italiana.

Na próxima fase, o Milan terá pela frente o Bodo/Glimt, da Noruega. No Campeonato Italiano, a equipe estreia nesta segunda-feira, contra o Bologna.