Mucambo se torna exemplo

Sobral, a cidade cearense que ficou conhecida como a melhor do Brasil nos últimos anos por causa do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), caiu no ranking e deu lugar à desconhecida Mucambo. Também no Ceará e próximo de Sobral, o município surpreendeu ao crescer seu indicador de 6,8 para 9,4 em 2019 e se tornar o maior Ideb do País entre 1º e 5º ano do ensino fundamental.

"Estamos soltando fogos", disse ao Estadão o prefeito Francisco das Chagas Parente Aguiar, conhecido como Canarinho (PDT). "Esperávamos um crescimento, mas não ser a primeira do Brasil." A cidade tem 14 mil habitantes e 15 escolas apenas.

A mais de 300 quilômetros de Fortaleza, Mucambo sobrevive da agricultura familiar e do emprego em repartições públicas. Durante a pandemia, professores têm ido às casas dos alunos que não têm internet para ensinar.

