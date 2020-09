Estado registra pela 5ª semana seguida queda no número de mortes

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



15/09/2020 | 00:01



O governador João Doria (PSDB) divulgou ontem que o Estado de São Paulo acumulou pela quinta semana seguida redução nos indicadores da pandemia do novo coronavírus. A média diária de mortes na última semana epidemiológica, entre 6 e 12 de setembro, foi de 179, redução de 8,7% em relação aos 196 acumulados nos sete dias anteriores – 30 de agosto a 5 de setembro. Os números atuais são os melhores desde o fim de maio, quando a média era de 154 óbitos.

“São Paulo conclui a quinta semana consecutiva em queda de óbitos pela primeira vez desde o início da pandemia, em março deste ano. Evidentemente que lamentamos e nos solidarizamos com as famílias que perderam entes queridos para a Covid-19, mas estamos em queda”, disse Doria.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, a tendência de queda se manteve na média diária de internações de pacientes com Covid em todo o Estado, que também teve redução pela quinta semana consecutiva, com 1.303 registros, 8,2% a menos do que os 1.196 verificados no período imediatamente anterior.

A média estadual de hospitalizações em decorrência da pandemia também é a mais baixa das últimas 18 semanas, o que permitiu que a taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para pacientes graves com coronavírus caísse a 51,1%. Este é o menor índice desde o início da pandemia, em março.

Outro indicador importante que apresenta redução é o de novos casos da doença. Os dados apontam queda robusta de 27,2% na média diária. Foram registradas, em média, 5.372 infecções diárias por coronavírus entre 6 e 12 de setembro, ante 7.380 na semana epidemiológica anterior.

As médias móveis regionais de casos, internações e mortes também confirmam a tendência estadual de controle da pandemia em São Paulo. Os registros da Capital, Grande São Paulo, Interior e Baixada Santista mostram registros diários em queda há praticamente quatro semanas sucessivas(veja a situação do Grande ABC abaixo).

Apesar da melhora nos indicadores, o governador alertou para a necessidade de redobrar a precaução e evitar que as taxas de contágio do coronavírus voltem a subir. “São números que voltam a comprovar a queda sólida dos indicadores de São Paulo, mas isso não significa relaxamento às medidas da quarentena.”

Doria reforçou que a situação ainda é de alerta em todas as regiões de São Paulo e pediu apoio da população ao distanciamento físico, uso de máscaras e higiene pessoal. “Estamos em quarentena e devemos permanecer até a chegada da vacina que nos imunizará a todos e nos protegerá definitivamente.”

Ontem, o Estado registrou 1.092 novos casos da doença, com 893.349 no total. Em relação as mortes, foram acrescidas a conta mais 36, com 32.642 baixas até agora. No total, 751.811 pessoas estão recuperadas.

Situação no Grande ABC segue oscilando

Ao contrário do que acontece no Estado, os números da pandemia no Grande ABC seguem oscilando bastante. Ao mesmo tempo em que a última semana epidemiológica – de 6 a 12 de setembro – registrou 60 mortes e foi a melhor desde a semana de 19 a 25 de abril, quando foram computados 44 óbitos, ontem os números voltaram a subir. Foram 19 baixas, pior segunda-feira desde 20 de julho e o mais alto dos últimos 11 dias.

Desde o início da pandemia, o Grande ABC acumulou, no máximo, duas semanas de baixa no número de mortes de forma consecutiva, mas na sequência o indicador voltou a subir, de acordo com dados informados nos boletins epidemiológicos das prefeituras.

Em relação aos casos, a situação é praticamente a mesma. Foram registrados 1.745 novos infectados na última semana, menor número desde os 1.454 computados entre 17 e 23 de maio. A média foi de 249 infecções por dia, ou seja, 24% a menos do que os 309 registros de ontem.

No total, o Grande ABC acumula 2.332 mortes e 60.370 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. São Bernardo segue na dianteira com 830 mortes e 26.829 infectados, seguida de Santo André (525 óbitos e 16.878 casos), Diadema (418 perdas e 7.782 contaminados), Mauá (285 falecimentos e 3.923 infectados), São Caetano (180 baixas e 3.391 casos), Ribeirão Pires (71 mortes e 1.041 contaminados) e Rio Grande da Serra (23 óbitos e 526 infectados). No total, 46.609 pacientes já receberam alta hospitalar na região.

BRASIL

Os dados nacionais também apresentam tendência de queda. Foram 381 novas mortes nas últimas 24 horas, chegando a 132.006 vidas perdidas desde o início da pandemia. Os dados estão no balanço diário divulgado pelo Ministério da Saúde. O número de casos acumulados atingiu 4.345.610. Entre domingo e ontem, as secretarias de saúde dos Estados notificaram 15.115 novos diagnósticos positivos de infecção pelo novo coronavírus.

Na última semana epidemiológica – de 6 a 12 de setembro –, o País registrou 5.141 mortes pela doença, a quarta baixa consecutiva depois de manter média na casa dos 6.500 óbitos por dia.