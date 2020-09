Bolsas da Ásia fecham em alta com esperança sobre vacina e noticiário corporativo

14/09/2020 | 07:16



As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta segunda-feira, 14, favorecidas por esperanças renovadas sobre uma vacina contra a covid-19 e após novidades do noticiário corporativo que envolvem uma transação bilionária e uma possível solução para as operações americanas do aplicativo chinês TikTok.

No fim de semana, a farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca anunciou a retomada no Reino Unido da fase 3 de testes de sua possível vacina contra o novo coronavírus, após suspendê-la por alguns dias devido a uma reação adversa em um participante. Já o grupo japonês SoftBank fechou a venda do controle da empresa de chips britânica Arm para a americana Nvidia, por US$ 40 bilhões.

Além disso, fontes do Wall Street Journal dizem que a Oracle venceu a disputa para assumir as operações americanas do aplicativo chinês TikTok, derrotando a Microsoft. As fontes dizem que a Oracle deve ser anunciada como "parceira tecnológica de confiança" da ByteDance, controladora do aplicativo de compartilhamento de vídeos curtos, num acordo que não envolverá venda direta.

No dia 6 de agosto, o governo dos EUA havia estipulado um prazo de 45 dias para que o TikTok fosse vendido para uma empresa americana, sob o risco de ser proibido no país por "questões de segurança nacional".

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,65% em Tóquio hoje, a 23.559,30 pontos, com ganhos liderados pelo SoftBank (+8,96%) e outros papéis do setor de eletrônicos. Quando os negócios já estavam encerrados, foi anunciado que Yoshihide Suga foi eleito como novo líder do Partido Liberal Democrata (PLD) do Japão. A vitória de Suga encaminha sua eleição como sucessor do primeiro-ministro Shinzo Abe, em votação a ser realizada na quarta-feira (16). No fim de agosto, Abe anunciou que deixaria o cargo por problemas de saúde.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,57%, a 3.278,81 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto se valorizou 1,15%, a 2.189,10 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve alta de 0,56% em Hong Kong nesta segunda, a 24.640,28 pontos, o sul-coreano Kospi subiu 1,30% em Seul, a 2.427,91 pontos, e o Taiex avançou 0,88% em Taiwan, a 12.787,82 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, e o S&P/ASX 200 subiu 0,68% em Sydney, a 5.899,50 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).