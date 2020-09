Combustível de resíduo ajuda a diminuir emissão de gás carbônico

Aline Melo

Reduzir, reutilizar e reciclar. Este é o princípio de todas as iniciativas que visam diminuir a geração de lixo e aumentar o tempo de vida útil dos materiais. No entanto, alguns não podem ser destinados para a reciclagem, seja por contaminação, seja por falta de tecnologia. Os rejeitos da coleta seletiva podem se transformar em CDR (Combustível Derivado de Resíduo), que vai ser utilizado em fornos industriais reduzindo o uso de combustíveis fósseis e, por consequência, a emissão de CO² (gás carbônico) e outros gases que causam o efeito estufa.

Uma resolução da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), assinada no mês passado, estabeleceu diretrizes e condições para o licenciamento de unidades de preparo de CDR e da atividade de recuperação de energia proveniente do uso deste material.

Também ampliou a possibilidade de utilização deste tipo de combustível, até então restrito aos fornos de cimenteiras, caldeiras e usina de biomassa. Tanto a produção de CDR, quanto seu uso, dependem de licenciamento junto à Cetesb.

A professora de graduação em tecnologia em gestão ambiental do Senac EAD Alessandra Knopik Beltrame explica que para a produção do CDR, usualmente, são utilizados resíduos oriundos dos setores privado (indústria, comércio e serviço) e público (parcela seca segregada do resíduo sólido urbano), na sua maioria plástico, papel, borracha, madeira e tecidos após já terem sido descartados para reciclagem por parte das cooperativas de catadores. Ao invés do envio para aterro, detalha a docente, tais resíduos são submetidos a processo de valorização, mediante operações de trituração e mistura, visando à obtenção de um material com característica homogênea, o CDR.

Entre as vantagens do seu uso, Alessandra cita a possibilidade da reutilização de um material destinado aos aterros, possibilitando a muitas empresas uma melhor adequação a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), que determina a destinação dos resíduos ao tratamento e aterro sanitário como última opção. “Além de gerar poder calorífico eficiente para a operação, destrói completamente os resíduos, sem gerar passivos ambientais e ainda preserva recursos naturais como o carvão de coque <CF51>(subproduto do carvão mineral)</CF>”, pontuou. As cinzas geradas são dispostas em aterros sanitários.

A docente afirma que a utilização do CDR como substituto de combustível em processos de produção de cimento, mediante coprocessamento, além de representar solução ambientalmente adequada e definitiva para os resíduos, gera ganhos ambientais no processo de produção de cimento, reduzindo o consumo de combustíveis fósseis não renováveis, a emissão de gases de efeito estufa e emissões de óxidos de nitrogênio.

Na sua avaliação, o impacto do uso do CDR é altamente positivo, se for considerado que a PNRS definiu como uma das diretrizes aplicáveis a resíduos sólidos a ordem de prioridade que deve ser considerada para seu gerenciamento e gestão, devendo-se priorizar a não geração dos resíduos sólidos, seguida por redução, reutilização, reciclagem e tratamento.

“Em último lugar na ordem de prioridade, portanto, está a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, que, na maioria das vezes, corresponde ao seu encaminhamento para os aterros sanitários”, explicou Alessandra.

A professora ponderou, no entanto, que há críticas à incineração de resíduos para geração de energia. Uma delas é que “com a queima de materiais, grande parte da energia necessária para produzi-los se perde. Além disso, muita energia é consumida pelo incinerador, e a queima gera água vaporizada e resíduos em forma de cinzas, sendo que apenas parte deles é, de fato, incinerada”. A separação adequada e rigorosa dos resíduos, antes da produção do CDR, vai diminuir a capacidade poluente do material quando este for queimado.

