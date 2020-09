Na busca da reeleição, Orlando Morando fala em deixar herança bendita para si próprio

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



12/09/2020 | 16:19



Oficializado como nome à reeleição em São Bernardo após convenção realizada durante o sábado, o prefeito Orlando Morando (PSDB), afirmou que quer deixar uma herança bendita para si próprio caso consiga reeleição.

Conforme o chefe do Executivo, ele encerra o primeiro mandato sem deixar obras paralisadas, o que considerou “herança maldita”, em recado direto ao ex-prefeito da cidade e candidato à reeleição Luiz Marinho (PT), que, no entendimento de Morando, entregou a cidade sem terminar obras importantes como o Piscinão do Paço e o Museu do Trabalhador, que hoje virou uma Fábrica de Cultura gerida pelo governo do Estado.

“Chego ao fim do primeiro mandato sem obras paradas, sem paralisação, sem problemas crônicos que antes encontrávamos na cidade. Não deixo herança maldita e quero herdar, de mim mesmo, uma herança benditda”, declarou. “De 2021 a 2024, caso assim o cidadão deseje, quero que o povo de São Bernardo faça distinção daquilo que funciona e daquilo que esteve parado, daquilo que é desonesto e daquilo que é íntegro e daquilo que é desonesto, daquilo que é promessa e daquilo que é realidade”, emendou.

Durante a atividade política, Orlando Morando também anunciou que o atual vice-prefeito, Marcelo Lima (PSD), permanece no cargo. Maior aliança da Região Metropolitana, a coligação conta com 18 partidos. Ao todo, são mais de 600 candidatos a vereador em toda a cidade.

“Temos a maior aliança, não sei se da história de São Bernardo, mas é a do Grande ABC e, até onde a gente viu, também a maior da Região Metropolitana. Ela é convergente a projetos que idealizamos. No momento oportuno, sem prejudicar o governo, vou levar o plano de governo à sociedade”, avaliou.

Desde o início do ano, o prefeito tem aglutinado partidos e, principalmente, virtuais adversários que poderia enfrentar na eleição municipal. A movimentação política acabou por cooptar nomes como o do vereador Julinho Fuzari (DEM), que até ano passado fazia oposição à gestão Morando e até do deputado federal por São Bernardo Alex Manente (Cidadania), contra quem disputou o Executivo nas duas últimas eleições na cidade. Alex compareceu à convenção e participou da coletiva do prefeito.

“O processo político é um processo de modernização e evolução. Nós disputamos duras eleições em diversas campanhas, porque tínhamos projetos conflitantes e passamos a não ter. Principalmente nesse momento difícil que atravessa a sociedade. Tenho convicção que as pessoas querem propostas e não uma guerra política”, alegou Morando.

Além de Alex Manente, o secretário de Desenvolvimento Regional e presidente do diretório estadual do PSDB, Marco Vinholi (PSDB), que afirmou que tentará comparecer às convenções tucanas no Grande ABC.

A convenção ocorreu no complexo Meninos Futebol Clube, no Rudge Ramos e seguiu fielmente todos os protocolos sanitários. Ao entrar, o visitante passava por túnel de desinfecção e ganhava uma máscara nova. O prefeito recebeu os partidos em diferentes horários para evitar aglomeração de pessoas e os tradicionais discursos foram substituídos por uma coletiva.