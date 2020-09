Neymar vai a jantar só com mulheres - e ganha textão de homenagem do marido da ex

12/09/2020 | 14:10



Neymar está com tudo! Após se curar da Covid-19, ele vem festejando a volta aos treinos no Paris Saint-Germain e os momentos que vive na França.

Na noite da última sexta-feira, dia 11, ele posou em um restaurante luxuoso na capital do país europeu com a irmã, Rafaella, e três amigas:

Jantarzin com minhas maluquetes, legendou o craque.

Enquanto isso, o marido da ex...

Na mesma noite, o marido da ex dele, Carol Dantas, que é mãe de Davi Lucca, postou uma homenagem para o craque:

Lutamos, curtimos, cuidamos, rimos, rimos muito. A distaÌ?ncia as vezes machuca um pouco, mas dá espaço ao especial quando juntos. Me perguntam, nos perguntam qual o segredo... Hoje antes de ir embora, acredita que eu também me perguntei? Foi a primeira vez. Sempre falamos de amor, de carinho, de cuidado, naÌ?o bastasse isso, incluo os desafios. Desafios diários como Pais. Homens. Exemplos. Seres humanos... Isso tudo com nossas fraquezas, problemas, imprevistos... Eles existem, mas parecem naÌ?o existir. Isso é o de menos, enquanto continuarmos sendo de mais. Por voceÌ?, por mim, pelo seu, pelo meu, pela nossa, por nós. Nós! Esse é o segredo. Com amor e grato a todos meus consagrados, Vini.