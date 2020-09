Ampliação da margem de lucro será vista como ilegal, diz diretor do Procon-SP

11/09/2020 | 09:04



O diretor da Fundação Procon-SP e secretário estadual de Defesa do Consumidor de São Paulo, Fernando Capez, afirmou que "qualquer ampliação da margem de lucro neste momento será interpretada como ilegal tendo em vista o momento excepcional pelo qual o País atravessa". A fundação foi acionada pelo governador do Estado João Doria (PSDB) para que fizesse análise cuidadosa da evolução de preços, em especial dos itens da alimentação básica como carne, leite, ovos, arroz, feijão e óleo, que tiveram aumento expressivo nas últimas semanas.

Segundo Capez, a partir da próxima segunda-feira, 14, o Procon irá adotar uma ação sistemática de fiscalização na capital, interior e litoral do Estado "a fim de flagrar eventuais preços absurdos da cesta básica". "Muitos supermercados serão autuados, isso não significa necessariamente que serão multados. Essa é uma oportunidade para justificar se estão ampliando as taxas de lucro ou não", afirmou.

"Se trata de um problema macroeconômico. A alta do dólar provocou uma corrida dos produtores para a exportação. Isso leva a um risco de desabastecimento, com a consequente elevação do preço do produto", afirmou Capez. Nesta quinta-feira, 10, Capez esteve reunido com representantes dos supermercados, da indústria e produção, além do secretário estadual da Agricultura, Gustavo Junqueira.

De acordo com o diretor da fundação, os consumidores poderão ajudar na fiscalização fotografando o preço dos produtos nas prateleiras e encaminhando pelo site do Procon, a fim de evitar que a fiscalização a esmo das equipes.