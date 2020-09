Bianca Bin dá detalhes sobre casamento com Sérgio Guizé e abre o jogo sobre rumores de término: - Doeu sim

10/09/2020 | 13:10



Em agosto deste ano Bianca Bin e Sérgio Guizé se viram envolvidos em rumores de término. Na época, a assessoria do casal negou as informações e, por meio de um post no Instagram, os dois alegaram que tudo não passava de fake news. Agora, em entrevista para Vogue, a atriz voltou a falar sobre o assunto, ressaltando que prefere sempre manter a sua vida pessoal longe dos holofotes.

- Esse tipo de notícia incomoda. Guizé e eu somos pessoas tímidas, discretas, nunca tivemos o costume de expor nossas vidas, sempre acreditei que quanto menos a pessoa da gente, mais o personagem tem chance de se mostrar. Sendo assim, é uma escolha profissional também. Não é justo conosco, entende? Tenho coisa melhor e mais relevante para mostrar ao público, minha arte, trabalho. É aí que desejamos manter o foco. Acredito que meu trabalho fala por mim. Esse oficio tem seus ônus e bônus.

A atriz foi sincera ao falar que as notícias sobre o suposto término a incomodaram.

- Esse tipo de notícia mentirosa ainda vende porque infelizmente têm muitas pessoas que consomem. Mentira, fake news, para mim, é desserviço. Desinformação. Tenho pena de quem precisa ganhar a vida assim. Mas são escolhas. Cada um com o peso e a leveza das suas. Mas doeu sim, como se a vida já não nos apresentasse desafios o suficiente, no meio de uma crise dessa, uma pandemia, com problemas dessa magnitude, ainda ter que lidar com inveja, maldade, mentira e fake news... Mas essas coisas também fortalecem. Não acredite em tudo o que vê, lê e ouve por aí. Segue o baile. Viva o amor!, disse.

Bianca e Guizé se mudaram para o interior de São Paulo há dois anos. Na entrevista, a atriz também abriu o jogo sobre sua convivência com o amado durante a quarentena.

- Brinco com ele que se estamos resistindo a isso tudo, podemos sim, ficar velhinhos juntos. Sem a fuga do trabalho e da rotina intensa, temos mesmo que olhar profundo um para o outro, não há escapatória. Sabemos que não somos perfeitos, e observar as sombras, a imperfeição um do do outro, faz a gente conhecer melhor a si próprio também. Porque tudo o que incomoda no outro, é espelho e eu também tenho em mim. É preciso aprender a olhar para esse reflexo, para si, sem julgamentos, com paciência, compaixão e muito amor próprio. A sensação é quanto mais aprofundamos nossa relação, mais conectados estamos com nós mesmos. Quanto mais eu me faço bem e aprendo a cuidar de mim, melhor companheira eu sou para o outro. E vice e versa. É um aprendizado constante e diário se relacionar, afirmou ela, que começou a namorar o ator nos bastidores da novela O Outro Lado do Paraíso, em 2017.

Morar no interior, inclusive, foi uma escolha que o casal fez em busca de uma melhor qualidade de vida.

- Nossa vida está calma. Fizemos a escolha intuitiva há dois anos de nos mudarmos para o interior de São Paulo, priorizando nosso tempo, segurança, qualidade de vida e para podermos viver mais conectados com nossas raízes e com a natureza. Hoje, vivendo no meio desse caos pandêmico, percebo o quanto fomos radicais e corajosos, mas ao mesmo tempo muito sábios e felizes na nossa mudança. Sabemos o quanto somos privilegiados, por podermos estar em quarentena todo esse tempo, reclusos num lugar com espaço, pomar, horta, plantas, pássaros, nossos bichos, tendo um ao outro como companhia, acho que só temos motivos para agradecer.

Para lidar com o isolamento social, a atriz ainda revelou cuidar da mente e do corpo com exercícios funcionais, meditação e yoga. Além disso, também está tendo aulas de violão com Guizé. Ainda assim, reconhece que o momento é complicado.

- Estamos, óbvio, ambos com demandas emocionais e cargas grandes, por tudo o que estamos vivendo, além da convivência intensa com nós mesmos e com o outro, tem a ausência de rotina com trabalho, a insegurança que o vírus traz, preocupação com nossos familiares e amigos, enfim, a sensação é que estamos mais à flor da pele, ao mesmo tempo que podemos aproveitar esse momento mais sensível para aprofundarmos a nossa relação e aprendermos no amor, com muita parceria e paciência, mais leves e conscientes um com o outro, concluiu.