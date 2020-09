Faça em casa os tratamentos de spas dos luxuosos hotéis de Seychelles

Redação

Do Rota de Férias



10/09/2020 | 11:18



Famosa por reunir alguns dos hotéis românticos mais luxuosos do mundo, as ilhas Seychelles, no Oceano Índico, são muito procuradas por casais em lua de mel ou simplesmente por quem deseja relaxar. Por isso, boa parte dos resorts do arquipélago oferecem tratamentos de spas ministrados por profissionais talentosos, muitos deles capacitados nos melhores cursos do Sudeste Asiático.

O Dr. Chase Webber, diretor corporativo de Bem-Estar e Spa da Constance Hotels, rede que conta com duas propriedades de luxo no país, (o Constance Ephélia, na ilha de Mahé, e o Constance Lémuria, em Praslin), compartilhou uma lista de tratamentos usados nos resorts e que podem ser aplicados em casa.

O profissional recomenda o uso de bastante água para eliminar o estresse e a ansiedade. “O spa sempre abraça o uso da hidroterapia, ou seja, da água para curar. Faça tratamentos simples em casa para trazer uma sensação de santuário à sua vida”, afirma.

Como fazer em casa os tratamentos de spas

Confira dicas de tratamentos de spas indicadas pelo especialista da Constance Hotels, em Seychelles, para você ministrar em casa:

• Chuveiro

No chuveiro, alterne entre duchas de água quente e fria para revigorar e relaxar, além de aumentar a imunidade. Comece com um banho de água morna e, quando o corpo se ajustar à temperatura, troque para o modo desligado e permita que a água fria revigore o corpo. Respire o mais calmamente possível e esfregue a pele para estimular a circulação e a drenagem linfática. Quando começar a se sentir confortável na água fria e seu corpo já estiver ajustado à temperatura, aumente gradualmente a água quente.

• Escalda-pés

Encha uma bacia, grande o suficiente para que seus pés se encaixem, com água morna. Adicione sal e de três a cinco gotas de óleo essencial, se você tiver. O escalda-pés ajuda a relaxar o sistema nervoso. Depois, faça uma boa massagem nos pés.

• Massagem nos pés

Dá para aplicar as massagens em você ou nas pessoas da família. Para obter um bom efeito, use um pouco de loção esfregando as solas dos pés com os polegares, fazendo círculos lentos.

