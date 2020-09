Filho de professor Euclides leva legado do pai às urnas

da Redação



10/09/2020 | 00:01



Filho do ex-superintendente da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) e ex-professor da rede pública estadual Euclides Marchi, Juninho Marchi (Cidadania) é pré-candidato a vereador em Santo André buscando levar às urnas e à política eleitoral o legado de trabalho de seu pai não só na vida pública, mas na área educacional.

Conhecido como professor Euclides, Marchi, 80 anos, trabalhou por 40 na área educacional – foi professor de ciências e diretor da EE Padre Aristides Greve, na Vila Camilópolis. Marchi ficou como superintendente da Craisa no governo de Aidan Ravin (Republicanos, 2009-2012), gestão na qual também atuou nas articulações políticas.

“Meu pai tem o maior orgulho de seus alunos e familiares. Tenho orgulho de ser filho de um professor que muito trabalhou na educação. Hoje ele tem 80 anos e me incentivou muito a entrar na política para fazer a diferença”, relatou Juninho, recém-filiado ao Cidadania, legenda que está na base de apoio do prefeito Paulo Serra (PSDB), pré-candidato à reeleição.

Juninho coloca a educação como uma de suas bandeiras, mas também garante que batalhará pelo fim da reeleição e a favor do combate à corrupção, independentemente do governo. “O trabalho do vereador deve ser para o bem de todos, não dos apadrinhados ou no varejo de seus interesses. Estarei sempre atento para denunciar. Sou contra o foro privilegiado para todos os poderes, por exemplo. Contrário à reeleição, e vou trabalhar nisso. É necessária a renovação. A vereança não deve ser uma profissão”, sustentou o pré-candidato.