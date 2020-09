Kris Jenner revela o motivo do fim de Keeping Up With The Kardashians; confira!

09/09/2020 | 18:10



Como você viu, Kim Kardashian anunciou na última terça-feira, dia 9, que o reality Keeping Up With The Kardashians chegará ao fim em breve. A notícia chocou os fãs da família Kardashian-Jenner, já que são 14 anos de história com o clã. E em entrevista ao podcast On Air with Ryan Seacrest, Kris Jenner revelou o motivo do fim do programa, afirmando que as filhas precisam descansar e focar suas energias em outros projetos.

- Essa é uma pergunta muito boa. Acho que o número 20 costumava soar bem até 2020, mas o número 20 parecia ser o momento certo para nós pararmos um minuto, respirarmos e todas desacelerarmos um pouco? Descobrir quais são os nossos próximos passos. Tivemos uma jornada incrível e somos muito gratas por cada momento e por todos com quem trabalhamos.

A empresária, de 64 anos de idade, ainda confessou que está bastante triste com a notícia.

- Você vai me fazer chorar de novo. Realmente não caiu a ficha ainda.

Eu fiquei muito, muito emocionada esta manhã. Eu acordei e estava na academia às 5 com Khloé e Kim, e nós meio que sentamos lá e olhamos um para a outra, e dissemos: Uau, que passeio.

Kris também contou qual das filhas ficou mais abalada com a decisão.

- Tivemos que contar para a equipe ontem, então estávamos todas chorando, mas acho que Khloé. Ela é quem está sofrendo mais e não parou de chorar desde que anunciamos. Foi uma decisão difícil, eu não vou mentir. Foi muito emocionante.

O fim de uma era, não é?