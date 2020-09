Corregedor da Câmara notifica Flordelis no apartamento da deputada em Brasília

09/09/2020 | 15:21



O corregedor da Câmara, deputado Paulo Bengston (PTB-AM), entregou à deputada Flordelis (PSD-RJ) notificação sobre processo disciplinar aberto contra ela. Bengston foi até o apartamento funcional da parlamentar em Brasília para fazer a entrega. "Como ela já estava em casa, ouvimos ela informalmente", disse Bengston ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O corregedor ficou mais de uma hora na residência da parlamentar. Ela estava acompanhada de um advogado e de uma assessora.

Flordelis era aguardada nesta manhã na Câmara, mas ela não compareceu ao departamento. Com isso, Bengtson decidiu seguir para o apartamento funcional da deputada. Agora, ela terá cinco dias para apresentar sua defesa por escrito à Corregedoria e, depois, o corregedor tem até 45 dias para dar o seu parecer sobre o caso. Esse parecer é entregue à Mesa Diretora, que pode decidir por enviar o caso ao Conselho de Ética da Câmara. O resultado pode ser a cassação do mandato de Flordelis. "A gente já tem o processo adiantado aqui na corregedoria. Fizemos uma força-tarefa, já está bem adiantado. Então, creio que em 10, 15 dias, no mais tardar, já temos o parecer pronto", disse Bengtson.