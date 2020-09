Férias no Rio de Janeiro: como curtir os encantos da cidade

Redação

A visão diária do Cristo Redentor ou do mar de Copacabana talvez pareça comum para quem vive ou visite com frequência o Rio de Janeiro (RJ). Resgatar o fascínio exercido por esses cartões-postais é a inspiração para os programas de staycation (férias na própria cidade). A operadora Passion Brazil elaborou uma série de experiências para cariocas, residentes e turistas que querem explorar esse conceito na Cidade Maravilhosa.

Staycation no Rio de Janeiro

Acordar pela manhã em uma suíte luxuosa, com a praia diante dos olhos, ou desfrutar os pratos preparados na brasa do Pérgula, restaurante do icônico Copacabana Palace, estão entre as possibilidades oferecidas a quem decide curtir as delícias locais pela perspectiva do turista.

Esse outro olhar pode ser explorado também em atividades ao ar livre, como trilhas entre a Floresta da Tijuca e a Pedra Bonita ou nas praias da zona oeste, que são feitas com o acompanhamento de profissionais e terminam com sofisticados piqueniques (que podem ser realizados em locais como a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Parque Lage).

Passeios de caiaque ou canoa havaiana na Urca proporcionam uma privilegiada vista panorâmica da baía de Guanabara, enseada do Pão de Açúcar e Praia Vermelha. Já as saídas de lancha são ideias para vivenciar a beleza da cidade pelo mar. Elas incluem almoço a bordo com menu à escolha dos viajantes – preparado por um restaurante parceiro –, e também podem acontecer nos manguezais da Restinga de Marambaia, região de natureza preservada na zona oeste.

As opções de atividades continuam com stand up paddle e parasail (experiência imperdível nas alturas, que começa na Marina da Glória). O planasurf também é uma boa pedida. A aventura permite que até cinco pessoas subam em uma prancha e sejam puxadas por uma embarcação de forma lenta, para observar bem de perto a rica vida marinha.

Aulas de yoga ao ar livre e aulas funcionais ministradas por um personal trainer na praia são ideias para quem quer curtir a cidade cuidando do corpo e da mente.

Pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro continua lindo e cheio de atrações incríveis. Quem viaja para a Cidade Maravilhosa não pode deixar de incluir alguns passeios clássicos no roteiro. Entre os principais estão a visita ao Pão de Açúcar, com direito a viagem de bondinho.

