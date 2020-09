09/09/2020 | 08:30



A Comissão Europeia informou nesta quarta-feira, 9, que concluiu "conversas exploratórias" com a BioNTech-Pfizer, ficando mais próxima de fechar um acordo com a aliança para comprar 200 milhões de doses de uma possível vacina contra a covid-19, com a opção de adquirir mais 100 milhões de doses. O braço executivo da União Europeia (UE) já firmou contrato do gênero com a AstraZeneca e concluiu também "conversas exploratórias" com Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac e Moderna.