São Caetano lidera ranking nacional sobre Educação

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



09/09/2020



Pela segunda vez, São Caetano foi eleita a cidade com a melhor educação do Brasil segundo o ranking Connected Smart Cities, resultado de estudo elaborado pela consultoria Urban Systems. No total, foram mapeados 673 municípios com mais de 50 mil habitantes. O objetivo é identificar as cidades com maior potencial de desenvolvimento no País. A premiação aconteceu ontem, em cerimônia on-line com a participação do ministro Marcos Pontes, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.



Para ficar com a primeira posição, São Caetano foi bem avaliada em 12 indicadores, oito dos quais focados no eixo de educação, dois em tecnologia e inovação e dois em economia. O município do Grande ABC ficou com a nota 7,08 e desbancou Viçosa (Minas Gerais), que ficou com 6,78.



São Caetano também foi bem avaliada na categoria governança, com a segunda posição em item que leva em conta mobilidade, acessibilidade, meio ambiente, urbanismo, saúde, segurança e educação. Com 7,28, ficou atrás de Balneário Camboriú (Santa Catarina), com 7,76.



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), externou sua satisfação com as posições conquistadas pela cidade. “Este resultado reforça o compromisso permanente com o futuro de nossa cidade por meio do maior vetor de transformação, que é a educação pública”, afirmou o chefe do Executivo.



O subsecretário de Inovação e Tecnologia da Prefeitura, Luiz Morcelli, participou do bate-papo virtual que se seguiu à entrega da premiação. Perguntado sobre o planejamento de São Caetano para manter a qualidade de vida, que já é uma marca da cidade, ele destacou o uso da tecnologia para aprimorar indicadores como saúde, educação e renda. “Quando veio a pandemia, professores e alunos já sabiam fazer uso da tecnologia para as aulas a distância”, relatou.



Na questão da saúde, Morcelli destacou a implementação do prontuário eletrônico, que tem proporcionado atendimento mais eficiente e rápido, e o serviço de telemedicina, que ontem, apenas cinco meses depois de entrar em operação, chegou a 9.961 atendimentos, sendo a maioria (47,2%) relacionados a dúvidas sobre a Covid-19.



São Bernardo obteve destaque ao conseguir a nona posição na categoria urbanismo, que leva em consideração indicadores de mobilidade e acessibilidade. São Caetano ainda ficou na oitava posição no item saúde.