Resorts Rio Quente e Costa do Sauípe estão com diárias em promoção

A retomada do turismo no Brasil se dá de forma gradativa e, para as famílias que já estão programando viagens, vale a pena ficar de olho nas promoções de diárias ofertadas por alguns resorts. É o caso do Rio Quente, em Goiás, ou da Costa do Sauípe, na Bahia, que estão com descontos especiais nas compras feitas entre 4 e 15 de setembro.

Resorts Rio Quente e Costa do Sauípe

Quem optar por se hospedar no Rio Quente, em Goiás, ou na Costa do Sauípe, na Bahia, entre outubro, novembro e dezembro deste ano pode ter até 40% de desconto caso a compra seja realizada agora. Já os pacotes para Natal e Ano Novo estão com 20% off, mais 10% para pagamentos à vista.

Pacotes para diversos períodos de 2021 também estão disponíveis com 20% de desconto. Na Costa do Sauípe, as ofertas ainda incluem duas crianças grátis por pacote.

Parque aquático Hot Park

Para quem for a Caldas Novas e Rio Quente, vale saber que o Hot Park, maior parque aquático da América Latina – e nono no ranking “Top 20 Parques Aquáticos do Mundo”, divulgado pela Themed Entertainment Association (TEA/AECOM) – também terá promoções especiais entre 4 e 15 de setembro. Ingressos individuais estarão à venda a a partir de R$ 69.

Serviço

As ofertas para os resorts Rio Quente e Costa do Sauípe e para o Hot Park são válidas para utilização entre 1º de outubro e 18 de dezembro de 2020 (exceto nos dias 10, 11 e 12 de outubro), ou enquanto durarem os estoques.

A ação não é cumulativa com as demais promoções ativas e está sujeita à disponibilidade. Para mais informações, acesse o site dos destinos e confira as opções.

