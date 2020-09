Rafa Kalimann e Daniel Caon se envolvem em polêmica por vídeo considerado machista e influenciadora rebate: Tanto mimimi por nada

08/09/2020 | 11:10



Rafa Kalimann e Daniel Caon estão dando o que falar nas redes sociais depois de um vídeo publicado no TikTok da influenciadora digital! O companheiro da ex-BBB fez um vídeo com uma comparação de como a influencer aparenta quando está toda produzida e quando está mais à vontade, sem grandes produções e maquiagem. A brincadeira acabou pegando mal entre alguns fãs e seguidores da beldade, que o criticaram pela publicação e o chamaram de machista.

O vídeo, que foi publicado no perfil de Rafa, acabou sendo deletado, mas logo viralizou nas redes sociais, com diversas críticas de internautas. Rafa parece não ter gostado muito dos apontamentos dos internautas e foi até o Twitter para se posicionar sobre o assunto, saindo em defesa do amado. As publicações também viralizaram entre os fãs, já que além de falar que considerou as criticas como um mimimi, Rafa também defendeu o relacionamento dela e de Caon.

Não me senti desrespeitada, eu me sinto bem de ambas as formas e todos que me conhecem sabem. O vídeo pode ser interpretado diferente por você, mas isso não quer dizer que seja a verdade absoluta. Foi um brincadeira, brinquem às vezes e parem de tanto mimimi por nada. Eu jamais postaria algo que me sentisse ofendida, uma brincadeira no tiktok, que eu inclusive fiz com todas as pessoas aqui de casa (inclusive homem). Não teve machismo, esse movimento é muito sério, tem que ser levado a sério , escreveu em resposta a um seguidor.

E continuou com um baita desabafo:

Vocês veem muitas coisas negativas onde não tem, não precisam ser assim, não tem necessidade disso. Me dói ler tanta coisa pesada que vocês criam por não concordarem com algo, pelas expectativas de vocês não serem supridas. É necessário ter mais responsabilidade com o que fala. Me dói ter que vir me posicionar sobre algo que eu não quero, mas me dói mais ainda porque vocês alimentam coisas ruins e nem sabem como as coisas realmente são, não sabem o mal que isso pode trazer pra vida das pessoas, tem que ter cuidado. Todo dia falam algo novo que não tem nada a ver. Sou uma mulher bem resolvida, sei do meu valor, já quebrei a cara um milhão de vezes e pode ser que eu quebre mais um milhão e faz parte também. Só que eu não aceito menos do que sei que mereço, mas isso tem que partir de mim, eu sei o que me faz bem, sei onde me sinto respeitada, onde me sinto cuidada. Não vão ser várias criações negativas que vai mudar isso. Isso só faz ficar chato o que não precisa, só faz doer onde não precisa, faz vocês se ocuparam com o que não precisa. Vamos levar as coisas mais leves, já falei e vou repetir: Sou uma mulher como todas, vou viver como todas. Se vocês não gostam ou não concordam eu respeito e é isso que espero de vocês também, respeito. Não peço autorização pra absolutamente ninguém, vivo um dia de cada vez seguindo meu coração, fazendo o que sempre falo pra vocês fazerem também. A gente tem que ser feliz, buscar isso . Já recebei até ameaçadas, ofensas, já vi meus amigos me ligarem apavorados porque inventaram absurdos absolutamente equivocados, vocês não podem levar as coisas assim. E eu não to falando só por mim tá? Por qualquer pessoa que vocês gostem na internet, respeitem.