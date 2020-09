Rapper Silentó, do famoso hit Watch Me (Whip/Nae Nae), é preso após ameaçar dois estranhos com uma machadinha

04/09/2020 | 15:10



Silentó, rapper que ficou famoso com o hit Watch Me (Whip/Nae Nae), de 2015, foi preso na última quinta-feira, dia 3, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Segundo informações da Fox News, o músico teria tentado atacar duas pessoas com uma machadinha. Tenso, hein?

Os promotores alegam que Silentó, cujo nome verdadeiro é Richard Lamar Hawk, entrou na residência de um estranho na área de Valley Village e ameaçou duas pessoas com a machadinha. Felizmente, uma delas o desarmou. Na ocasião, a casa estava destrancada.

O rapper foi preso e acusado de agressão com uma arma mortal. Ele foi detido com uma fiança avaliada em 105 mil dólares, cerca de 557 mil reais. O suposto ataque ocorreu enquanto ele estava sob fiança por outra prisão em Orange County, de acordo com as autoridades.

Caso seja condenado, Silentó pode pegar seis anos de prisão.