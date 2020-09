03/09/2020 | 09:29



Os juros futuros operam perto da estabilidade e com viés de baixa, mostrando efeito limitado nos juros curtos da produção industrial acima da mediana e, nos longos, do avanço do dólar ante o real e expectativa com o leilão do Tesouro (11 horas). Há pouco, as taxas renovavam mínimas, com investidores à espera dos detalhes da reforma administrativa (10 horas).

Às 9h20, o DI para janeiro de 2027 estava na mínima de 6,78%, de 6,79% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 estava em 4,01%, na mínima e mesma taxa do ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2022 marcava mínima de 2,83%, a mesma taxa de ontem no ajuste. O DI para janeiro de 2021 estava na mínima de 1,985%, de 1,986%.