Mais um coronel da PM paulista vai chefiar o ICMBio

03/09/2020 | 07:26



O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), órgão federal responsável pelas unidades de conservação ambiental do País, passa a ser presidido por mais um coronel da Polícia Militar. O Estadão apurou que o diretor de planejamento, administração e logística do ICMBio, Fernando Cesar Lorencini, que assumiu o comando interinamente da autarquia desde o dia 21 de agosto, será confirmado como presidente do órgão. A publicação deverá ser feita pelo Ministério do Meio Ambiente nos próximos dias.

Ele assume o posto antes ocupado pelo coronel Homero de Giorge Cerqueira, exonerado da presidência do ICMBio por Ricardo Salles. O desgaste entre eles já ocorria havia alguns meses.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.