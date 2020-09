Porsche inicia as vendas das versões híbrida e Turbo do Cayenne Coupé

Da Redação, com assessoria

02/09/2020 | 12:18



A Porsche anunciou o início das vendas de duas novas versões do Cayenne Coupé: E-Hybrid e Turbo. O SUV com carroceria esportiva passa a contar com uma linha ainda mais ampla no mercado brasileiro, a preços iniciais de R$ 495 mil para o Cayenne E-Hybrid Coupé e R$ 789 mil para o Cayenne Turbo Coupé. As encomendas já podem ser feitas através de um Porsche Center a partir de hoje, 2 de setembro.

Novas versões para o Cayenne Coupé

O Cayenne E-Hybrid Coupé tem potência de 462 cv, entregues pela combinação do motor V6 de 3 litros e do motor elétrico alimentado por bateria de 14,1 kWh. Operando exclusivamente no modo elétrico, o híbrido permite autonomia de até 44 quilômetros, dependendo do nível inicial de carga da bateria (ela pode ser totalmente carregada em cerca de oito horas em uma tomada convencional ou em até três horas com o carregador rápido opcional) e do modo de condução do motorista. Com os dois motores atuando em conjunto, o motorista pode acelerar de 0 a 100 km/h em 5 segundos e chegar a até 253 km/h.

Já o modelo Cayenne Turbo Coupé tem um motor a combustão é um V8 de 4 litros com 550 cv. Ele tem aceleração de 0 a 100 km/h em 3,9 segundos e a velocidade máxima é de 286 km/h.