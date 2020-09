Lulu Santos aparece paramentado contra Covid nos bastidores do 'The Voice Brasil'

02/09/2020 | 10:14



Lulu Santos usou as redes sociais nesta terça-feira, dia 1º, para contar sobre os bastidores das gravações para o The Voice Brasil 2020. O que chamou a atenção dos internautas foram os trajes usados pelo cantor - que surgiu com máscara e roupa de proteção contra o novo coronavírus.

No início do vídeo, Lulu relembra que, em 2011 estava em férias nos Estados Unidos quando viu o reality show americano pela primeira vez. "Tomando café, lendo jornal, estreava um reality musical na NBC. Fui assistir o programa e pensei: ''Um negócio desse eu também faria''. Um ano depois, surgiu o convite para fazer aqui no Brasil".

Oito temporadas do The Voice Brasil se passaram e Lulu Santos acompanhou todas. "Estamos aqui nos aprontando para a nova, com todos os procedimentos que fez o estúdio da gente ficar, parcialmente, um hospital para nossa segurança e alegria de todos nós", disse. Lulu não falou sobre data de exibição do reality: "A data de estreia ainda não sei dizer, mas a gente já começou a fazer", concluiu.

Em julho, a Globo confirmou a nova temporada do reality com Lulu Santos, Iza, Ivete Sangalo, Michel Teló e Carlinhos Brown.