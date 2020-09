Com estabilidade da Covid e saída de Baldy, Consórcio resgata Linha 18

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



02/09/2020 | 00:01



O presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), avisou que vai retomar o debate para que o governo do Estado resgate a Linha 18-Bronze do Metrô, via monotrilho, conforme os moldes do contrato assinado pelo Palácio dos Bandeirantes em 2014. Segundo o chefe do Executivo, a estabilização de casos de Covid-19 e a saída de Alexandre Baldy (Progressistas) do cargo de secretário dos Transportes Metropolitanos abrem novas perspectivas de discussão junto ao governo paulista.

No ano passado, Doria, em estudo balizado pela pasta de Baldy, decidiu enterrar a PPP (Parceria Público-Privada) para construção da Linha 18-Bronze, ramal que ligaria o Grande ABC ao sistema de Metrô da Capital, passando por Santo André, São Bernardo e São Caetano, desembocando na Estação Tamanduateí da Linha 2-Verde. A alegação era que o contrato, inicialmente projetado em R$ 4,26 bilhões, demandaria R$ 6 bilhões em recursos. Diante do quadro, Doria anunciou que bancaria proposta de BRT, sigla em inglês para ônibus de alta velocidade, aproveitando o traçado inicial da Linha 18.

Entretanto, nem BRT nem Linha 18 saíram do papel – o sistema de ônibus está em xeque, pois passa por novo estudo de viabilidade financeira por causa da pandemia de Covid-19. O panorama, segundo Maranhão, requer o resgate do debate.

“Como presidente (do Consórcio), não vou abandonar essa pauta. Vou trabalhar com insistência para convencer o governo do Estado a não engavetar a Linha 18. A nossa população merece um transporte de qualidade, e esse transporte é o monotrilho”, disse Maranhão, que declarou já ter pedido agenda com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB), para retomar o tema. “Estamos com a pandemia mais controlada, embora os números de caso não nos permitam relaxar. É momento de pautar esse assunto de novo.”

Maranhão relembrou que já havia conversado com Vinholi sobre a ideia do grupo chinês BYD em adquirir o Consórcio Vem ABC, que havia vencido a concorrência pública ainda no governo de Geraldo Alckmin (PSDB) para executar a Linha 18 – os chineses disseram que tinham proposta de ressuscitar a Linha 18, depois recuaram, negando projeto. “O Vinholi disse que iria levar o caso ao secretário dos Transportes Metropolitanos, mas aconteceu tudo depois”, relatou o prefeito de Rio Grande, ao se referir à prisão de Baldy, no começo do mês passado – ele é acusado de integrar grupo criminoso que fraudava contratos públicos em Goiás, o que ele nega. Baldy já deixou a prisão, mas não voltou à pasta, comandada oficialmente por Paulo Galli.

“Independentemente de tudo que aconteceu (com Baldy), é um assunto de grande magnitude. O comandante maior do Estado é o João Doria e, por isso, não é possível dar qualquer passo sem ter o envolvimento do governador”, citou Maranhão.