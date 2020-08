Secretário de Habitação deixa governo de Santo André

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



31/08/2020 | 18:30



O secretário de Habitação de Santo André, Paulo Alves (DEM), deixou o cargo de primeiro escalão na gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB). A portaria de exoneração foi formalizada no Diário Oficial na semana passada, quando o Paço decidiu reconfigurar a composição do quadro. Ele, por sua vez, acertou retorno às suas funções no governo do Estado, chefiado por João Doria (PSDB). Com a saída de Alves, quem assume o comando da pasta, ao menos provisoriamente, é Adriano Cruz, então secretário adjunto do setor.

Paulo Alves volta a integrar a secretaria estadual de Habitação, gerenciada por Flávio Amary, na qual atuou no governo de Geraldo Alckmin (PSDB). O advogado ficou pouco mais de um ano e meio à frente da pasta em Santo André. Ele substituiu, à época, no começo de 2019, o correligionário Fernando Marangoni, que, com a vitória de Doria na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, aceitou convite para migrar ao governo estadual e responder como secretário executivo de Habitação. Assim como Marangoni, Alves é próximo ao vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM).

A saída ocorre às vésperas da eleição municipal, marcada para novembro, e do processo de extinção da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) – empresa pública atrelada ao governo de São Paulo e que compõe lista de Doria encaminhada à Assembleia Legislativa. As atribuições devem ser acolhidas pela secretaria. Além da entrada de Adriano Cruz, o Paço confirmou Roberta Todesco no posto de adjunta da pasta de Habitação. O rearranjo na área mexeu também com cargos de confiança no segundo e terceiro escalões.

Entre outras mudanças no secretariado, a gestão tucana alterou a formatação na Secretaria de Esportes. Após a saída de Marcelo Chehade - que reassumiu cadeira na Câmara -, quem exercia o posto de titular, interinamente, era Carlos Bianchin, assessor especial do prefeito. Agora, a pasta passa ao comando de Gilberto Krauser, professor de Educação Física, até então diretor de Esporte Participativo e com passagem pela Prefeitura de Diadema. Pedro Heredia (PSDB) foi nomeado à função de adjunto no lugar de Fellipe Melito.