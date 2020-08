Incêndio atinge hospital particular em Brasília, mas fogo já está controlado

29/08/2020 | 11:20



Um incêndio atingiu nesta manhã o Hospital Santa Luzia, uma das principais redes particulares de Brasília. Pacientes tiveram que ser retirados, mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado e os doentes estão retornando aos quartos. A informação inicial é de que não há feridos.

O fogo causou uma grande fumaça preta, que pode ser vista em diversos pontos de Brasília. O hospital fica a 10 quilômetros do Palácio do Planalto, na Asa Sul. Os bombeiros receberam um chamado do hospital às 10h11 falando de uma explosão na cobertura do hospital. No local, há uma obra em andamento e os primeiros relatos foram de que o fogo começou em uma antena.

Foram enviadas 16 viaturas da corporação e seis da Polícia Militar e o fogo foi controlado pouco antes das 11h. De acordo com a assessoria dos Bombeiros, os pacientes foram retirados por causa da fumaça. Eles aguardaram o combate ao incêndio no estacionamento, em uma área aberta, e nenhum doente chegou a ser transferido.