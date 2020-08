Hamilton lidera terceiro treino livre na Bélgica; Vettel dá vexame e é o último

29/08/2020 | 08:28



Depois de ver Max Verstappen liderar as primeiras atividades na sexta-feira, Lewis Hamilton recolocou a Mercedes em primeiro lugar ao fazer neste sábado, sem dificuldades, a volta mais rápida do terceiro treino livre para o GP da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps. O hexacampeão mundial marcou 1min43s255, a melhor marca do fim de semana.

Hamilton foi 0s230 mais veloz do que o francês Esteban Ocon, da Renault, que surpreendeu ao fazer o segundo melhor tempo. O jovem inglês Lando Norris, da McLaren, apareceu em terceiro (1min43s641) e o tailandês Alexander Albon, da Red Bull, ficou em quarto (1min43s731).

Companheiro de Hamilton na Mercedes, Valtteri Bottas apareceu na quinta colocação, à frente de Max Verstappen, outro favorito às primeiras posições no grid de largada da corrida. Os dois não tiveram bom desempenho na atividade, de modo que o finlandês errou logo na primeira curva da simulação derradeira de classificação, enquanto que o holandês pegou tráfego.

O australiano Daniel Ricciardo, da Renault, fez o sétimo melhor tempo. A Racing Point colocou seus pilotos na oitava e décima posições, com o canadense Lance Stroll na frente do mexicano Sergio Pérez. O espanhol Carlos Sainz Jr, da McLaren, ficou entre eles, no nono posto.

O terceiro treino livre foi um pesadelo para a Ferrari, que teve Charles Leclerc apenas em 17º e o alemão Sebastian Vettel na 20ª e última colocação. O monegasco reclamou muito do tráfego nos minutos finais da atividade, quando todos foram à pista para simular a classificação.

A chuva apareceu de forma fraca, em poucos momentos na sessão, apesar das nuvens ameaçadoras, e não caiu para valer. No entanto, existe a possibilidade de chuva mais forte durante a sessão classificatória no circuito belga.

Os pilotos voltarão a acelerar em Spa-Francorchamps neste sábado com a sessão de classificação, que começará às 10 horas. A largada para o GP da Bélgica será às 10h10 do domingo.