Marisa Orth relembra ensaio nu para revista: 'Fiz por prazer'

27/08/2020 | 15:10



Marisa Orth participou do programa Saia Justa, da noite da última quarta-feira, dia 26, do GNT, e relembrou quando posou nua para a Plaboy. A atriz contou que precisou lidar com as críticas dos portugueses que não entendiam o porquê dela ter posado sem roupa numa edição de 1997 da revista masculina. Segundo ela, o público que ela tinha em Portugal por causa de Sai de Baixo, ficou horrorizado.

- Me lembro quando fui a Portugal pela primeira vez. Eu era bem famosa lá por causa do ''Sai de Baixo'' e os portugueses ficaram muito horrorizados por eu ter feito a Playboy. Eles diziam: Mas precisastes assim do dinheiro? Eu dizia que não, mas isso eu acho mais indecente do que dizer que fiz por prazer. Só que imagina se eu falava que eu fiz por prazer com aquela chuva de flashes em cima de mim? Porque para eles é muito mais indecente fazer por prazer do que para vender. Imagina que coisa triste, a pessoa não quer posar nua e só tem a beleza para vender. E aí ela é obrigada a fazer sofrendo, chorando, disse.

A atriz, de 56 anos de idade, ainda brincou que poderia ser sua própria cafetina:

- Eu fui afim! Eu queria ter histórias boas. O corpo é meu, os negativos são meus até hoje. A revista é assumida dedicada ao público masculino. Sou minha própria agente, a minha cafetina, se quiser me chamar de p**a se quiser chamar.