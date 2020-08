5 bibliotecas em hotéis e navios que esbanjam luxo

Redação

Do Rota de Férias



27/08/2020 | 14:18



Há muitas pessoas que gostam de dedicar parte das viagens à leitura. Afinal, é um bom momento para relaxar em meio a bibliotecas diferentes, muitas vezes com obras raras. Diversos hotéis e até mesmo navios de luxo apostam em ambientes de alto nível. Conheça alguns deles.

Conheça bibliotecas em hotéis e navios

Botanique Hotel & SPA, Serra da Mantiqueira, SP

A belíssima biblioteca do Hotel Botanique, em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, reúne cerca de 403 títulos selecionados por meio de pesquisa de Cassiano Elek Machado.

Inclui exclusivamente literatura nacional e não se preocupou em homenagear ou representar a literatura brasileira, mas apenas dispôr o necessário para quem deseja mergulhar na arte do país. Há, inclusive, versões em outras línguas para os hóspedes estrangeiros.

Seven Seas Splendor, cruzeiro da Regent Seven Seas Cruises

Os cinco navios da luxuosa armadora contam com lindas bibliotecas. Recentemente, a companhia marítima inaugurou um espaço do gênero no transatlântico Seven Seas Splendor.

Sofisticado e lembrando, de certa forma, os elegantes ambientes de bibliotecas universitárias, como as de Harvard, Yale, Stanford e Columbia, o local emprega muita madeira em poltronas confortáveis, paredes e mesas.

É uma boa pedida para estar na companhia de seu autor preferido, tomando um bom vinho, um chá ou um café, enquanto você vislumbra o mar pela janela.

The NoMad Hotel, NY

Situado ao norte da Madison, no histórico edifício Flatiron, em Nova York, este hotel abriga 168 apartamentos de estilo clássico, todos eles com a assinatura do designer francês Jacques Garcia.

A biblioteca de dois andares do empreendimento é acessada por uma escada em espiral e reúne uma coleção que se refere à história de Nova York, bem como a música e coquetelaria. Apesar de estar no epicentro de Manhattan, a biblioteca é um oásis de tranquilidade e elegância, onde se pode tomar maravilhosos coquetéis enquanto se lê um bom livro.

The Library Hotel and Welness Resort, Chipre

A biblioteca do The Library Hotel and Welness Resort, no Chipre, é um espaço cobiçado pelos hóspedes que buscam momentos de sossego enquanto mergulham na literatura.

O resort, ambientado em uma mansão de pedra do século 19, respira literatura. Não à toa, batiza 11 suítes com nomes de escritores famosos, como Fernando Pessoa, Nietsche e Oscar Wilde.

O The Library Hotel and Welness Resortfica na vila de Kalavassos, próximo à Baia Akroti.

The Alcove Library Hotel, Vietnã

O The Alcove Library Hotel é dono de uma biblioteca com generosa coleção de títulos, muitos deles internacionais, de ficção e não ficção, que podem ser apreciados durante a estada.

O local tem uma atmosfera contemporânea e fica no centro de Saigon (Ho Chi Minh). De categoria boutique, conta com 26 apartamentos, um charmoso restaurante, café, bar e varanda.

