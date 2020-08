27/08/2020 | 08:00



No sábado, 29, às 22h15, a TV Cultura exibirá o documentário Adoniran - Meu Nome É João Rubinato (2018), de Pedro Serrano. Apresentado pela primeira vez em canal aberto, filme mostra a trajetória do compositor, cantor e ator Adoniran Barbosa, autor de clássicos como Trem das Onze, Samba do Arnesto e Saudosa Maloca.

No transcorrer da produção, vamos conhecendo detalhes da vida simples desse artista, que tão bem retratou a cidade de São Paulo em suas canções.

Entre depoimentos de pessoas que conviveram com Adoniran, vamos conhecendo melhor sua obra e sua vida.

