27/08/2020 | 07:21



A cantora Bebel Gilberto é a convidada do programa Sem Censura desta quinta, 27. Em uma conversa com o apresentador Bruno Barros, a cantora revela detalhes do novo álbum Agora. Com 11 faixas, o disco tem participação de Martnália na faixa Na Cara.

As canções são de Bebel em parceria com o produtor musical Thomas Bartlett.

A entrevista vai ao ar às 15h, na TV Brasil, e o público pode interagir via hashtag #semcensura no Twitter, Instagram e Facebook.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.