Grêmio vence Caxias por 2 a 0 no Centenário e fica perto do tricampeonato gaúcho

27/08/2020 | 00:12



O Grêmio deu um largo passo para conquistar o tricampeonato gaúcho, ao vencer o Caxias, por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O segundo jogo vai ser disputado domingo, às 16 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com os comandados de Renato Gaúcho podendo até perder por um gol para serem os campeões da temporada.

Há 33 anos o Grêmio não é tricampeão. De outro lado, o Caxias busca o seu segundo título estadual na história. O primeiro aconteceu, justamente, em cima do Grêmio em 2000, quando venceu por 3 a 0 em casa e segurou o empate sem gols no extinto Estádio Olímpico. No jogo da volta terá que vencer por três gols de diferença ou, então, vencer por dois gols e superar o rival nos pênaltis.

O Grêmio empatou os últimos quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro, com o técnico Renato Gaúcho promovendo um rodízio entre seus jogadores. Desta vez, ele armou um time jovem e rápido do meio-campo para o ataque, no esquema 4-3-3, colocando Isaque na frente no lugar de Diego Souza.

A ordem era atacar e o gol saiu rápido, logo aos sete minutos. O passe de Isaque encontrou Pepê fazendo a diagonal no meio da defesa, ele dominou e esperou o goleiro Marcelo Pitol sair do gol para empurrar às redes. Esta desvantagem tirou um pouco a confiança do Caxias, que esperava sair na frente em casa para segurar o resultado.

A estratégia do técnico Rafael Lacerda precisou ser alterada. O Caxias se viu obrigado a sair mais ao ataque, para manter o Grêmio pressionado, porém, abriu espaços para os contra-ataques. O jogo ficou bom e muito movimentado. A melhor chance do empate saiu aos 19 minutos, quando o lateral Ivan bateu de esquerda e no alto, exigindo que Vanderlei fizesse grande defesa ao espalmar para escanteio.

O segundo tempo atrasou em 15 minutos para reiniciar, uma vez que duas torres de iluminação se apagaram. Marcelo Campanholo entrou no ataque no lugar de Juninho Potiguar com a ordem de meter a pressão em cima do Grêmio.

Os 15 primeiros minutos foram mesmo de enorme pressão, quando a defesa gremista provou saber sofrer. O Caxias ainda fez seu gol, porém, anulado aos 14 minutos. Ivan cobrou falta com força e Bruno Ré desviou na pequena área com um leve toque de cabeça. Mas na dúvida sobre impedimento, o VAR foi consultado e o gol anulado pelo árbitro Jean Pierre Lima.

A vitória foi confirmada aos 32 minutos, quando Jean Pyerre cobrou escanteio e a defesa do Caxias aliviou. Mas o rebote caiu no pé esquerdo de Everton, que acertou de primeira e mandou a bola no ângulo esquerdo do goleiro Marcelo Pitol. O atacante tinha entrado em campo logo aos quatro minutos no lugar de Pepê, que sentiu uma fisgada na parte posterior da coxa esquerda.

Renato Gaúcho soube dosar bem seus jogadores, usando as cinco substituições com as entradas de jogadores experientes como o meia Thiago Alves, Paulo Miranda e Robinho, além do volante Lucas Silva. O Caxias, aos poucos, foi se entregando em campo e quase sofreu mais um gol aos 51 minutos, num chute forte de Matheus Henrique e que Pitol voou muito para espalmar.

FICHA TÉCNICA

CAXIAS 0 X 2 GRÊMIO

CAXIAS - Marcelo Pitol; Ivan, Laércio, Thiago Sales e Bruno Ré (Eduardo Diniz); Juliano, Carlos Alberto e Diogo Oliveira; Bruninho, Vinícius Baiano (Willian) e Juninho Potiguar (Marcelo Campanholo). Técnico: Rafael Lacerda.

GRÊMIO - Vanderlei; Victor Ferraz, Pedro Geromel, David Braz e Bruno Cortez; Maicon (Lucas Silva), Matheus Henrique, Jean Pyerre (Paulo Miranda), Alisson (Robinho) e Pepê (Everton); Isaque (Thiago Neves). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Pepê aos sete minutos do primeiro tempo e Éverton aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Lima.

CARTÕES AMARELOS Carlos Alberto (Caxias). Matheus Henrique e David Braz (Grêmio).

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).