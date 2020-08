Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta após discussão comercial EUA-China

25/08/2020 | 07:12



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira (25) após EUA e China apontarem progressos no acordo comercial assinado no começo do ano.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,35% em Tóquio, a 23.296,77 pontos, impulsionado por ações dos setores imobiliário e financeiro, enquanto o Kospi avançou 1,58% em Seul, a 2.366,73 pontos, também sustentado pela desaceleração de um recente surto de casos de covid-19 na Coreia do Sul, e o Taiex registrou ganho de 0,88% em Taiwan, a 12.758,25 pontos.

O apetite por risco ganhou força na Ásia após notícia de que o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, tiveram uma reunião virtual com o vice-premiê da China Liu Hu para discutir a implementação do acordo comercial de "fase 1" que as duas maiores economias do mundo firmaram em janeiro.

Segundo comunicado do escritório de Lighthizer, ambos os lados identificaram avanços e disseram estar comprometidos em tomar os passos necessários para garantir o sucesso do pacto bilateral. No encontro também foi ressaltado o "significativo aumento" de compras de produtos americanos pelos chineses.

Os mercados da China continental, no entanto, apresentaram desempenho misto hoje. O menos abrangente Shenzhen Composto garantiu leve alta de 0,11%, a 2.280,75 pontos, mas o Xangai Composto recuou 0,36%, a 3.373,58 pontos.

O tom foi negativo também em Hong Kong, onde o Hang Seng caiu 0,26%, a 25.486,22 pontos, pressionado por ações de fornecedores de componentes para smartphones.

Já na Oceania, a bolsa australiana seguiu a tendência majoritária da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,52% em Sydney, a 6.161,40 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).